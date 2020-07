Port du masque : "Dans les endroits clos où il y a du monde, c'est quelque chose de vraiment indispensable", explique Axel Kahn

Le généticien a signé la tribune, publiée dans le journal "Le Parisien", dans laquelle des professionnels de santé demandent que le port du masque deviennent obligatoire dans les lieux public clos.

Dans une tribune publiée dans Le Parisien, des médecins réclament que le port du masque soit obligatoire dans les lieux publics clos pour éviter que l'épidémie de coronavirus ne reparte. Parmi les signataires, le généticien Axel Kahn qui s'en est expliqué sur franceinfo samedi 11 juillet : "Pour que vraiment l'effort qu'on a accompli avec le confinement ne soit pas perdu, le port des masques dans les endroits clos où il y a du monde, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable."

"Le fait qu'on ait accepté courageusement le confinement a fait énormément baisser la circulation du virus, poursuit Axel Kahn. Maintenant, si on est raisonnables et prudents avec des gestes de distanciation physique je suis persuadé qu'une deuxième vague peut être évitée."

"Ce doit être obligatoire"

"On sait qu'il y a une projection de gouttelettes de salive avec des virus et dans les atmosphères closes, c'est la condition la plus fréquemment mise en cause dans les contaminations et par conséquent, ce doit être obligatoire autrement tout ce que l'on a fait avec ces deux mois de confinement risque de ne servir à rien. Ce serait dommage", a lancé Axel Kahn. "Nous savons très bien qu'il n'y a pas d'immunité générale suffisante pour éviter une reprise de l'épidémie et nous savons qu'il faut faire attention", indique le généticien.

Aujourd'hui, ces masques on les a, on les a demandés et très souvent on ne les porte pas. Dans les magasins il y a une personne sur cinq qui ne porte pas de masque. Ça ne devrait pas être possible.Axel Kahn, généticienà franceinfo

"Cela est totalement contradictoire et délégitime la protestation qui était tout à fait sensée que l'on a eue auparavant par rapport au fait qu'il n'y en avait pas", a expliqué le généticien. "Pour qu'on continue vraiment à profiter de ses vacances sans être dans une situation avec une limitation extraordinaire des déplacements voire un reconfinement endroit par endroit, il faut faire attention. Il y a des masques portez-les à l'intérieur, ce doit être obligatoire. C'est simple, vous n'avez pas de masque, vous ne voulez pas en mettre, alors vous n'entrez pas", a martelé Axel Kahn.