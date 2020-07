OnVousRépond : Obligations de l'employeur et contagiosité dans les piscines

L’employeur est-il tenu de donner des masques à toute personnes intervenant dans ses locaux ? "L’employeur ne doit fournir des masques qu’à ses seuls salariés. Si en tant que prestataire, vous êtes travailleur indépendant, c’est à vous de prévoir les mesures de protection et si vous êtes salarié c’est à votre employeur de vous fournir les masques. Ce dernier a d’ailleurs l’obligation de contacter l’entreprise dans laquelle vous intervenez pour mettre en place le protocole sanitaire" explique la journaliste Nabila Tabouri.

"Le traitement au chlore, ou au brome, permet d’éliminer le virus"

Si l’on se baigne dans une piscine et qu’un baigneur est malade du COVID-19, y-a-t’il un risque pour que l’on tombe malade aussi au contact de l’eau ? "Il n’y a à ce jour aucun cas recensé de transmission du coronavirus par l’eau lors d’une baignade. Dans les piscines et les spas, le traitement au chlore ou au brome permet d’éliminer le virus. Mais il faut rester prudents car l’activité physique augmente le risque de transmission à cause d’une exposition aux goutelettes" précise Nabila Tabouri.

