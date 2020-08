On vous répond : certificat d'isolement et port du masque en crèche

Je suis une personne à risque. J'ai repris le travail malgré un certificat d'isolement. Avec le rebond de l'épidémie, je souhaiterais de nouveau rester isolé. Est-ce possible ? "Oui, c'est tout à fait possible et cela vaut aussi bien pour les salariés considérés comme personnes vulnérables que pour ceux partageant le domicile d'une personne vulnérable. Vous pouvez, et ce jusqu'au 31 décembre, être placé en activité partiel ou bien faire du télétravail, si c'est possible" répond la journaliste Nabila Tabouri.

Pas de masque avec les bébés, en crèche

Pourquoi les professionnels en crèches ne doivent plus porter de masque devant les enfants ? "Les personnels de crèches en sont effectivement dispensés en présence des enfants, car ce n'est pas recommandé. En effet, les bébés peuvent-être perturbés s'ils ne voient pas le visage de l'adulte. En revanche, le masque est obligatoire lors des échanges entre collègues ou avec les parents, si la distance d'un mètre n'est pas respectée" explique la journaliste de France 2.

