Nouvelle-Calédonie : une épidémie de coronavirus bien encadrée

Perdue au milieu de l’Océan mais surtout loin de l’épidémie mondiale de coronavirus qui frappe le monde entier. La Nouvelle-Calédonie est l’un des endroits où le virus a fait le moins de victimes. Seul 23 cas positifs à la Covid-19 ont été recensés parmi les 270 000 habitants du territoire. Des chiffres qui s’expliquent par une politique de contrôle parfaitement adaptée.

Coupée du reste du monde

Les autorités s’appliquent à limiter le plus possible l’afflux de voyageurs venus d’autres pays. Seulement 8 vols internationaux seront autorisés d’ici le 27 mars prochain, la plupart servant surtout à rapatrier des Calédoniens. Pour venir en Nouvelle-Calédonie, les voyageurs doivent présenter un test négatif, puis observent ensuite une quarantaine pendant 14 jours avant d’être à nouveau testés. Parmi la population, certains saluent ces mesures, d’autres estiment qu’ils ne pourront pas non plus rester éternellement coupés du monde extérieur.

