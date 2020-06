Musique : concert spécial à l’AccorHotels Arena

L’AccorHotels Arena (Paris) est la première grande salle en Europe à rouvrir ses portes après ces semaines de confinement. C’est le retour de la musique qui se passe ce soir sur France 2, avec des têtes d’affiches venues de partout. "44 artistes, 68 chansons, c’est le feu. Avec Garou et Laury Thilleman on va revivre un grand moment d’émotion avec le retour du public, le retour des artistes et finalement tout le monde se retrouve. Je crois qu’on va passer un grand moment ce soir", explique Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévisions.

2 000 invités

2 000 personnes ont été invitées ce soir. "C’est ultra important d’avoir un peu de chaleur humaine, et je pense que cela va aider à la fois les artistes, mais nous aussi à la présentation. […] Cette chaleur humaine on en a besoin", explique Laury Thilleman, présentatrice de "Tous ensemble pour la musique". "Les artistes étaient déjà au rendez-vous sans savoir que le public allait être sur place", indique Garou.

