Marseille : un hôtel 5 étoiles souffre du manque de personnel

Un hôtel 5 étoiles et son restaurant souffrent d'un cruel manque de personnel, pour le service comme en cuisine, à la sortie des confinements et au début d'une saison touristique qui redémarre très fort.

La saison touristique redémarre dans l'hôtel 5 étoiles Intercontinental de Marseille (Bouches-du-Rhône). Pourtant, il manque encore 35 personnes sur les 200 salariés nécessaires l'été. La directrice explique qu'elle a dû restreindre l'accès à la clientèle extérieure pour le déjeuner et le bar. "Par contre on est grand ouvert pour les dîners et pour nos évènements", ajoute Leslie Cherfils. Des maîtres d'hôtel et chefs de rang manquent à l'appel : le personnel présent doit se montrer le plus polyvalent possible.



Pénurie dans les cuisines

Il manque également quatre personnes dans les cuisines, des chefs de partie et des sous-chefs. Le directeur du restaurant reçoit des CV pour la rentrée, mais personne pour la haute saison. La situation est inédite pour cet hôtel de luxe ouvert depuis huit ans et qui enregistre un taux d'occupation de 91 % en juillet. Cette situation en arrange certains : Virgile Teyssandier, responsable des banquets pour l'établissement, n'a eu aucun mal à trouver un travail après 15 ans passé au Canada.