Marseille : masque obligatoire et fermetures à 23h

À deux pas du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), sur les terrasses face au soleil, les cafetiers et restaurateurs de la cité phocéenne sont en colère. Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le préfet leur impose de fermer leurs établissements à 23 heures, dès le 26 août au soir.

“C’est une catastrophe”

“Nous avons été un peu estomaqués, car il faut croire que le virus doit se développer à partir de 23 heures… Je ne vois pas l’intérêt de fermer à partir de 23 heures", ironise Laetitia Legrain, serveuse. “Les gens qui sont en train de manger, on va leur dire de sortir à 23 heures ? Nous, c’est notre fonds de commerce de travailler un peu la nuit et là, c’est une catastrophe." “On a une culture de manger à des heures un peu plus tardives et à 23 heures, on doit rentrer chez nous ? Mais où on va ?”, peste Anthony Marrara, du restaurant Casanova.

