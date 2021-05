Marseille : le marché de gros reprend du service après sept mois au ralenti

Mardi 18 mai, tôt dans la matinée, le marché de gros de Marseille (Bouches-du-Rhône) s'est réveillé. Les grossistes alimentaires sont de retour à l'entrepôt après sept mois d'arrêt pour préparer la réouverture des restaurants.

Bernard Herrero doit approvisionner au pas de course une dizaine de restaurants à Saint-Tropez. Il retrouve ce matin ses collègues. "Ça fait plein de choses, des émotions, de la fatigue, de la tension nerveuse", lance-t-il en souriant. Sami Gasmi, son grossiste en fruits et légumes, a retrouvé ses clients et a vendu toutes ses cagettes en trois heures à peine : un soulagement.

Les commandes affluent mais les restaurateurs restent prudents

Quelques mètres plus loin, un autre grossiste est de retour au travail. Julien Curcovich travaille exclusivement avec des restaurateurs : il avait perdu 80% de son activité depuis octobre. Quelques poissons n'ont toujours pas trouvé preneur en revanche. "Avec les restrictions, les restaurateurs perdent une partie de leur service, donc je pense qu'ils vont être très prudents en début de semaine" explique Marc Limonta, gérant de Sud Est Marée.