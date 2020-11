"Les policiers qui déconnent seront sanctionnés", assure Gérald Darmanin

Le système des attestations de déplacement est maintenu et "les contrôles sont maintenus pour empêcher ceux qui ne respectent pas les règles de ne pas les enfreindre", affirme Gérald Darmanin mercredi 25 novembre dans les "4 Vérités".

"Les attestations vont avec le confinement", précise le ministre de l'Intérieur.

"La fin des contrôles, ce sera, si les conditions sanitaires sont respectées, le 15 décembre. Comme on va rouvrir les activités culturelles, le ticket de cinéma ou de théâtre vaudra justificatif", confirme-t-il.

"Pour Noël et Nouvel An, le président fait confiance aux Français, mais il faut faire attention de ne pas contaminer les plus fragiles d'entre nous pour se retrouver avec un troisième confinement", ajoute-t-il.

"Un policier bien formé doit avoir une déontologie"

"J’ai demandé mardi au préfet de police d’évacuer le camp illicite de tentes de migrants qui s’est installé place de République en pleine crise sanitaire. Je renouvèle ma confiance au préfet même si l’évacuation ne s’est pas bien déroulée et qu'il y a eu des gestes inappropriés de la part de quelques policiers que je trouve inacceptables. L’IGPN et la justice vont enquêter. Les rapports seront rendus publics et, si c’est vérifié, je prendrai des sanctions", assure Gérald Darmanin.

"Un policier bien formé doit avoir une déontologie. Ceux qui déconnent sont sanctionnés, mais je me refuse à sanctionner l’intégralité des policiers de France", insiste le ministre.

"La loi sur la 'sécurité globale' a été largement adoptée. Elle n’empêche pas de filmer policiers et gendarmes, elle empêche de les mettre en danger et de leur nuire", explique-t-il. "Je pense qu’elle va passer au Conseil constitutionnel. je souhaite qu’on trouve le bon équilibre entre la légitimité d’informer et la légitime protection des policiers qu’on a tendance à oublier", conclut-il.