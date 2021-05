Les croisières au départ de Marseille reprennent le 20 juin, soit 15 jours plus tôt que prévu

Les croisières en mer au départ de Marseille vont reprendre dès le 20 juin soit 15 jours plus tôt que prévu, selon les informations de France Bleu Provence vendredi 28 mai. Le déconfinement progressif s'achevant le 30 juin, la reprise des croisières était initialement prévue le 4 juillet. Cette expérimentation a été autorisée par le préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône.

Quatre escales en Italie

La compagnie MSC Croisières propose sur son site internet des départs depuis Marseille dès le 20 juin à bord du Seaside. Selon la compagnie italo-suisse, il s’agit de croisières tests. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, des passagers français vont donc pouvoir embarquer dans le port phocéen pour une croisière de huit jours en Méditerranée. Le paquebot fera quatre escales, exclusivement dans des ports Italiens : Syracuse, Tarente, Civitavecchia et Gênes. Des mesures sanitaires très strictes, déjà expérimentées en Italie, seront appliquées et renforcées afin d'éviter tout risque de contamination au Covid-19.

Test PCR obligatoire et réalisé sur place

À Marseille, les opérations se feront sous la supervision de l’Agence régionale de santé (ARS), du bataillon des marins-pompiers, avec notamment une équipe canine de détection Covid, et du personnel médical. Au total, une centaine de professionnels seront mobilisés pour ces opérations. Pour pouvoir embarquer, un test PCR négatif réalisé au terminal quelques heures avant le départ et pris en charge par la compagnie, sera obligatoire. Un autre test PCR obligatoire sera fait en milieu de croisière en plus de tous les autres contrôles quotidiens. Pour les passagers déjà à bord en provenance d’Italie, il leur sera impossible de descendre seuls à Marseille. Ils ne pourront le faire que dans le cadre d’excursions "bulles" payantes, organisées selon des protocoles sanitaires très stricts. Cette mesure s'applique également aux passagers embarqués à Marseille pour les escales italiennes.