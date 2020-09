Le bricolage, nouvelle passion des Français

Le confinement n’aura pas eu que des effets négatifs sur les Français. Ils sont en effet nombreux à s’être trouvé de nouvelles vocations. C’est le cas des adeptes du bricolage, une passion qui gagne progressivement la France. "C’est le fait d’avoir essayé durant le confinement et de voir que finalement on arrive à s’en sortir tout seul. Donc maintenant je viens chez des enseignes spécialisées dans le bricolage, pour pouvoir le faire moi-même", confesse une adepte.

Essor des ventes

Les ventes ont grimpé de 19% au mois de juillet par rapport à l’an dernier. Bricoler soi-même permet aussi de faire quelques économies. "La main d’oeuvre c’est moi, et comme c’est la main d’oeuvre le plus cher… et bien voilà !", s’enthousiasme un homme qui s’apprête à refaire sa peinture. Les magasins espèrent simplement que les fournisseurs suivront…

Le JT

Les autres sujets du JT