La Poste : recrudescence de l'envoi de colis "sans contact"

Ali Difrane aime envoyer des colis à ses enfants qui vivent loin de Vichy (Allier). Il a pris l'habitude de ne plus aller au bureau de poste. Il se contente de laisser le colis dans sa boite aux lettres. Un service de la poste qu'il apprécie aujourd'hui en pleine crise sanitaire. "Je fais mes colis tard le soir, je les dépose et je ne m'en occupe plus", explique-t-il.



Un service apprécié pendant le confinement

La factrice passe dès le lendemain pour récupérer le colis. "Il n'y a aucun contact avec le client, surtout avec la période qu'on a eu. C'est rapide pour le client et pour nous", confie la factrice Audrey Allois. Aucun contact, ce qui limite les risques de transmission du virus. Ce service a été lancé il y a six ans pour accompagner le développement du e-commerce. Mais la crise sanitaire actuelle lui donne une nouvelle raison d’être. Depuis mars, le nombre de colis expédiés de cette manière a été multiplié par trois au centre de colis de Cusset, dans l'Allier.

