La Mayenne sur liste rouge en Belgique : "On assiste en ce moment à un Mayenne bashing qui est fortement injuste", dénonce la sénatrice Elisabeth Doineau

L'élu UDI parle d'une "communication à outrance" stigmatisant son département et qui a été selon elle "très négative sur les réservations". Elle invite "tout le monde à venir en Mayenne".

La Belgique a placé le département de la Mayenne sur sa liste rouge dimanche 2 août. Une décision qui traduit des "angoisses disproportionnées", a réagi sur franceinfo Elisabeth Doineau, sénatrice UDI de la Mayenne, lundi 3 août."Toutes les Mayennaises et les Mayennais partagent cet avis, on assiste en ce moment à un Mayenne bashing qui est fortement injuste pour notre département", a-t-elle dénoncé.

"Il y a des foyers de contamination mais justement, on a été un des premiers départements à les repérer et à tester très fortement, défend Elisabeth Doineau. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le taux de positivité baisse et c'est une bonne nouvelle, le fait de porter le masque aussi dans certaines villes fait en sorte de rassurer la population et de rassurer aussi tous les acteurs du tourisme."

Prendre du recul par rapport aux chiffres

Dans un courrier publié lundi, le président du conseil départemental de la Mayenne a accusé l'Agence Régionale de Santé (ARS) de stigmatiser le département. Elisabeth Doineau ne se montre pas aussi dure : "Moi je pense que leurs chiffres sont bons, qu'ils soient inquiets, c'est leur métier après c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres, estime la sénatrice UDI. Le docteur de l'ARS emploie cette métaphore du filet de pêche, plus on l'étend et on plus on trouve de cas positifs. C'est absolument normal. Il faut regarder cette courbe avec le taux de positivité et en ce moment, si vous le regardez, le taux de positivité en Mayenne est le même que celui de la Sarthe."

Nos efforts payent, la Mayenne est peut-être un département beaucoup plus sûr que d'autres endroits où vous trouvez des foyers de contamination.Elisabeth Doineau, sénatrice UDI de Mayenneà franceinfo

Elisabeth Doineau ne pense pas que la Mayenne soit une zone particulièrement risquée. "On trouve que c'est une mauvaise blague parce qu'en réalité, pas plus la Mayenne que d'autres lieux de villégiature seraient plus contaminés. Derrière ça, il y a une injustice flagrante.

Cette communication à outrance sur notre département a été très négative sur les réservations en Mayenne.Elisabeth Doineauà franceinfo

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics de 69 communes du département depuis lundi. "D'un côté ça rassure aussi parce que les touristes se disent en traversant la Mayenne que les consignes sont extrêmement bien suivies, affirme Elisabeth Doineau. Aujourd'hui j'invite tout le monde à venir en Mayenne parce qu'on est sans doute un des premiers départements qui a le plus dépisté et qui a le plus confiné ceux qui seraient testés positifs et je pense que dans les jours prochains nous verrons une baisse très significative de notre taux de positivité."