L'Union européenne rouvre ses frontières aux Américains

L'Europe se prépare aux vacances d'été et rouvre pour l'occasion, au moins partiellement, ses frontières extérieures. Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont donné leur feu vert mercredi 16 juin à l'ajout des Etats-Unis à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l'Union européenne, a appris franceinfo. Chaque pays membre peut toutefois décider d'imposer un test PCR ou encore une quarantaine aux ressortissants.

Une liste régulièrement actualisée

Les Etats-Unis, Taïwan ou encore la Serbie ont été ajoutés mercredi à la liste des pays tiers bénéficiant d'une autorisation. L'Union européenne avait fermé ses frontières extérieures en mars 2020 pour les voyages non-essentiels et établi depuis un an une liste restreinte, régulièrement actualisée.Les ressortissants américains ou serbes peuvent donc désormais voyager au sein de l’Union européenne (UE), quel que soit le motif de leur déplacement.