Jean Castex nommé à l'Agence de financement des infrastructures de France

Jean Castex, Premier ministre entre juillet 2020 et mai 2022, est le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence des infrastructures de France (Afit). Le décret de nomination a été publié jeudi 18 août au Journal officiel. Il succède ainsi à Christophe Béchu, qui a rejoint en juillet le gouvernement d'Elisabeth Borne en tant que ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. L'officialisation de cette nomination intervient au lendemain de celle d'Emmanuelle Wargon à la présidence de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

L’Afit est un établissement public national ayant pour mission de participer au financement de grands projets d'infrastructures de transport et de mobilités, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du gouvernement.

Jean Castex était fortement pressenti à ce poste. Sa nomination avait été proposée par le président de la République début juillet, et validée par les commissions du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat fin juillet. Lors de son audition à l'Assemblée nationale, il avait alors reconnu la nécessité d'investir massivement dans le ferroviaire pour décarboner les transports, sans oublier la route, essentielle pour "désenclaver les territoires".