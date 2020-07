Jean Castex : l’homme du déconfinement à Matignon

Élu local (LR) de la ville de Prades (Pyrénées-Orientales), c’est un homme discret qui rentre dans la lumière à l'occasion de cette passation de pouvoir. Jean Cortex est un homme de droite qui a une longue expérience politique. Avant le remaniement du gouvernement Macron, Jean Cortex avait conseillé les autorités sur le plan de déconfinement notamment.

Des qualités recherchées pour un Premier ministre

Ancien délégué interministériel aux JO 2024, ancien directeur de Xavier Bertrand, Jean Cortex est un proche de Nicolas Sarkozy dont il avait été le secrétaire adjoint à l’Elysée. Âgé de 55 ans, énarque de formation et connait bien le pouvoir. "On ne peut pas être un homme politique accompli si on ne tente pas d’agir sur la vie quotidienne des gens. Si vous aimez les gens, si vous agissez pour eux, l’exercice du pouvoir est bien plus facile", confiait-il. Fin technicien et politique aguerri, des qualités très recherchées pour un Premier ministre.