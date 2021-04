"Je remonterai sur scène en septembre", déclare le chanteur Gaëtan Roussel

"Il y a toute une chaîne à l’arrêt" qu'il faut remettre en route, explique le chanteur et guitariste, leader du groupe Louise Attaque, qui ne cache pas sa "hâte" de retrouver le public.

Les salles de spectacle rouvriront le 19 mai, mais les événements ne reprendront qu’avec des jauges et certainement des publics assis. " Si rien ne bouge, je remonterai sur scène en septembre, j’ai hâte", déclare vendredi 30 avril sur franceinfo le chanteur Gaëtan Roussel.

"J’ai des dates de prévues, mais pour qu’on soit prêts en septembre, il faut les travailler maintenant, il y a toute une chaîne qui est à l’arrêt. On a tellement hâte. La musique parle au cœur, au ventre, elle nous donne de la force. Avec mes camarades de Louise Attaque, à nos débuts, on voulait d'abord la vivre en vrai, en direct dans les salles, donc bien sûr, ce lien me manque", confie l'artiste.

Retrouver le "lien social"

À l'annonce du calendrier dévoilé jeudi, l'artiste "a appelé des camarades restaurateurs", "pour essayer d'avoir un petit bout de terrasse. J'ai envie de les voir. On a envie de reprendre le chemin des instruments et des concerts et eux ont envie de reprendre leur travail. Je sais où je serai le 19 mai, mais je sais aussi que je serai chez moi à 21 heures !".

Gaëtan Roussel souhaite aussi retrouver "ce lien social" : "Le mot qui me viendrait c'est 'ensemble', Là on dirait un archipel, être ensemble ça nous ferait du bien, arriver à pouvoir partager les choses que chacun a à amener". L'auteur et interprète, qui vient de sortir un nouvel album, conclut : "J’ai envie de retrouver les concerts, mais j’ai aussi envie d’aller voir les concerts, d’aller applaudir mes camarades".