Italie : un dépistage massif adapter au mieux les mesures de déconfinement

La population de Bolzano, dans le nord de l'Italie, est au rendez-vous pour se faire dépister au coronavirus, depuis samedi 21 novembre. "C'est une région civique, disciplinée et on estime d'ores et déjà que plus de 70% des 500 000 habitants se seront faits tester dans les 48 heures du weekend, rapporte le journaliste Alban Mikoczy, en direct du Palais des sports de la ville. C'est très important parce que ça permet aux autorités de prendre des décisions en connaissant vraiment la valeur de l'épidémie dans leur région".

"Ouvrir un peu la porte à tous ceux qui sont négatifs"

Pour l'instant, environ 1% à 1,5% de cas positifs ont été recensés. "Les autorités vont pouvoir prendre des mesures très fermes, très strictes, pour ceux qui sont positifs, mais également ouvrir un peu la porte à tous ceux qui sont négatifs", reprend le journaliste. La réponse de la population, qui est venue massivement, est la preuve que chacun a compris l'importance du dépistage.