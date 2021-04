Israël : une campagne de vaccination contre le covid-19 à succès

D. Derda, S. Gripon, C. Gozlan

Ayant administré deux doses à plus de la moitié de sa population, Israël franchit une nouvelle étape de son déconfinement : le masque en extérieur n'est plus obligatoire.

Ces derniers temps en Israël, beaucoup ne le portaient plus. Depuis ce dimanche 18 avril au matin, c'est officiel, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. "C'est un tel soulagement de se dire que ce cauchemar va enfin s'arrêter", témoigne une femme interrogée par France 2. Dans le pays, 85% de la population de plus de 16 ans a soit été vacciné soit a guéri du Covid-19, ce qui fait dire aux épidémiologistes qu'Israël n'est pas loin d'atteindre l'immunité collective.

Prochaine étape : réouverte des frontières

Ce dimanche, c'était également le jour de la rentrée pour les derniers élèves qui étudiaient encore à distance. Pour le moment, les masques y sont encore obligatoires, mais d'ici l'été tous les adolescents de 12 à 15 ans devraient être vaccinés. "Ils disent que c'est efficace à 100% chez les enfants, alors non, je n'ai pas peur", raconte une jeune fille. Prochaine étape, le 23 mai prochain, réouverture des frontières pour les étrangers qui souhaitent se rendre en Israël.