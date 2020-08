Initiatives du week-end : des ambassadeurs à la plage

Sur le chemin côtier de Pornic (Loire-Atlantique), difficile de faire rimer vacances et mesures barrières. Les ambassadeurs ne sont pas de trop pour faire respecter le sens de circulation. Une mission purement pédagogique, pas question de faire de la délation. Sur la plage des Sablons, l’après-midi est calme, les distances de sécurité sont respectées.

Agir face au relâchement de certains

Si la mission est bien accueillie par la plupart des touristes, il reste quelques sceptiques. "Je pense que certains ont oublié la période qu’on a passé. Donc c’est bien de rappeler les mesures à appliquer", témoigne une femme sur la plage. Avec ces ambassadeurs des plages, la mairie de Pornic veut empêcher le relâchement des vacanciers. "On a vu des gens venir pique-niquer et laisser les ordures sur la plage, avance le maire Jean-Michel Brard. On a aussi vu des jeunes, faute de boîte de nuit ouverte, venir boire de l’alcool sur nos plages, on assiste donc à quelques dérives".

