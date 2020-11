Immobilier : les visites de biens ont repris mais avec des normes sanitaires strictes

Avoir le coup de cœur en visitant physiquement un bien immobilier, c’est de nouveau possible depuis ce week-end. Après un mois de confinement, les agences retrouvent un mode de travail presque normal.

Presque, car le protocole sanitaire impose de nouvelles contraintes. Les visites sont ainsi limitées à deux par jour et par bien, et il ne peut y avoir plus d'un client à chaque fois. "S’il y a un couple qui souhaite acheter par exemple, c’est compliqué de les faire venir un par un. Surtout quand on limite à une demi-journée. Ça veut dire qu’on fera venir madame le matin, monsieur l’après-midi. Ça va être compliqué", estime Magali Gros, responsable d’une agence à Dijon.

Le boom des visites virtuelles

Malgré la reprise des visites, la profession va continuer à s’appuyer sur les initiatives lancées ces dernières semaines, notamment les visites virtuelles, devenues un outil précieux dans le secteur. Car les acheteurs ont été conquis par ce nouveau mode de découverte d’un bien. Ces présentations permettent notamment de faire une première sélection, en fonction des critères d’achat. "Sur cette première présentation, on sent bien la lumière de l’habitat. On a une bonne idée de la disposition des pièces", constate une cliente d’une agence de Haute-Garonne.

Pour les agences, il sera cependant difficile de combler le manque à gagner. Cette année les ventes immobilières en France ont chuté de 10 à 15%.