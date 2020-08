Haute-Garonne : de l'aide pour les décrocheurs scolaires

Dans une salle de classe d'un collège situé à Toulouse (Haute-Garonne), les élèves sont peu nombreux. Objectif : rattraper leur retard scolaire. "Je pensais que je n'allais pas me souvenir de ce qu'on avait fait l'année dernière", confie un élève. "Quand je suis à la maison, je n'arrive pas trop à me concentrer et à apprendre", témoigne l'une de ses camarades. Dans ce cours, il n'y a pas de leçons. Le professeur cherche plutôt à valoriser les acquis et à combler les lacunes accumulées au fil de l'année.

Aider les élèves à reprendre confiance

"On n'a pas le statut de professeur. On est professeur, mais aussi tuteur. Il y a une proximité qui fait que cela fonctionne", explique José Davila, professeur de mathématiques. Plus qu'un professeur, c'est un accompagnateur, qui aide les élèves sans a priori. Pour les élèves, c'est souvent un nouveau départ. En plus de lutter contre le décrochage scolaire, ce dispositif aide les élèves à reprendre confiance en eux.