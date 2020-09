Gilets jaunes : Paris se prépare à leur grand retour samedi 12 septembre

Le mouvement des gilets jaunes a démarré il y a presque deux ans, en novembre 2018. Mais l’année 2020 et le confinement sont passés par là. Pourtant, samedi 12 septembre, les manifestants sont prêts à réenfiler leur gilet. À Paris, on redoute des situations tendues. Sur les Champs-Élysées, certains commerçants s’inquiètent comme cette buraliste : "C’est toujours l’angoisse, c’est pénible. On en a ras le bol."

Les commerçants appréhendent

Mais d’autres n’ont pas l’intention de baisser leurs stores pour autant. "On n’a rien contre les gilets jaunes et on souhaite que l’activité continue. En plus, on a eu beaucoup de soucis avec le Covid qui nous a impactés financièrement", témoigne Antoinette Le Pomellec, directrice du café Joyeux. De son côté, la préfecture de police de Paris a interdit les rassemblements autour de lieux précis comme l’Élysée, Matignon ou l’Assemblée nationale.

Le JT

Les autres sujets du JT