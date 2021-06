Gestes barrières : les Français feront-ils encore la bise ?

Pourra-t-on bientôt se refaire la bise, se serrer la main ou même se prendre dans les bras ? Après plus d'un an d'épidémie, les équipes de France Télévisions ont demandé aux Français comment ils se saluaient, aujourd'hui. "Je check, on ne se fait pas la bise, je ne sais pas si ça reviendra", admet un homme au micro de France 2. "Je dis bonjour comme ça, au loin", confie une autre passante.

Conserver certains réflexes

Les voyants de l'épidémie de Covid-19 sont au vert. Le gouvernement a annoncé, mercredi 16 juin, la fin du couvre-feu et il est désormais possible de circuler dans la rue sans masque. Pourtant, les gestes barrières sont devenus, pour beaucoup, une nouvelle habitude. Il ne faut toutefois pas trop se relâcher, et conserver certains réflexes, comme se laver les mains fréquemment, garder le masque en intérieur et maintenir une certaine distance. "Le virus circule encore, donc il n'y a pas de raison de s'embrasser à nouveau quand on va aller au travail. D'autre part, de façon plus générale, il faut garder une certaine distance par rapport aux virus respiratoires qui circulent également un petit peu en été", rappelle le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret.