Fêtes de fin d'année : les Français partagés

Pour Marie Hingant, jeune maman, les annonces de Jean Castex sont un soulagement : "On est super contents, Noël est assuré. On prendra les précautions sanitaires s'il le faut et on essaiera de passer un bon moment en famille malgré tout". Avec le retour du couvre-feu, pas de sortie en revanche pour la Saint-Sylvestre. Ces nouvelles restrictions sont bien acceptées par les passants Lillois rencontrés vendredi 11 décembre : "S'il faut passer un 31 décembre particulier pour mieux-vivre les autres qui suivront, pas de problème avec ça".





Réactions mitigées chez les plus jeunes





À Marseille (Bouches-du-Rhône), les réactions sont mitigées chez les plus jeunes : "Déjà que l'année 2020 était compliquée pour les jeunes, 2021, si on commence comme ça, ça risque d'être un peu lourd", explique une jeune passante. Pas de feu d'artifices ni de rassemblements, mais des contrôles de police. En espérant beaucoup mieux l'année prochaine.