Fêtes de fin d'année : les Français partagés entre résignation et mécontentement

La foule émerveillée devant les feux d'artifice ne sera pas visible au réveillon du 31 décembre 2020. Coronavirus et couvre-feu obligent, le Nouvel An sera discret en France. "On restera à la maison, à deux", indique une passante. "D'habitude, ça se passe chez moi avec des amis, et j'espère qu'ils comprendront que cette année on ne les invite pas", confie une autre. "Si on n'a pas le droit de sortir, je n'ai pas envie de prendre une amende", assure une riveraine.

"Je pense que c'est idiot"

Pour Noël, même si les soirées à plus de six adultes restent déconseillées, le couvre-feu sera levé. Un paradoxe qui en révolte certains. "Je pense que c'est idiot, estime un jeune homme. Pourquoi mettre le couvre-feu le 31, alors que le 24 on nous laisse ? Le 31, c'est quand même sacré". "Je trouve ces mesures invraisemblables et on ne les respectera pas", surenchérit une passante.