Eurozapping : terrasses en Espagne, pass sanitaire en Hongrie…

À Madrid, certains habitants sont agacés par le retour des terrasses. Les riverains ne supportent plus les nuisances provoquées par l’élargissement des terrasses des bars et des restaurants, souvent bondés. Insomnies, bruit quasi permanent… Depuis la fin du confinement, la vie a changé. "Pour moi, le principal problème, c’est le stationnement. Avec les terrasses partout, on a perdu au moins 150 places de parking", explique une riveraine.

La Hongrie relance sa campagne de vaccination

Certains ont manifesté afin de demander au gouvernement d’agir avant la période estivale. En Hongrie, une carte d’immunité pour mieux lutter contre le virus a été mise en place. Les supporters de football hongrois devaient obligatoirement la présenter pour se rendre au stade. Elle était donnée à toutes les personnes ayant eu une première dose de vaccin. Elle permet d’accéder à certains lieux et activités. Les autorités espèrent ainsi relancer la campagne de vaccination qui piétine.