Entreprises : les aides de l’État ont-elles été suffisantes en France durant la crise ?

La crise sanitaire a eu un impact direct et très négatif sur l’activité économique en France. L’État a mis en place certaines aides pour les entreprises. Membre des Économistes atterrés, Christophe Ramaux explique que "par rapport à d’autres pays, on n’a pas forcément fait beaucoup". "En France, les entreprises vont supporter de l’ordre de 22% le coût global de la crise. C’est colossal, plus d’un cinquième, alors qu’en Allemagne c’est 0%. C’est-à-dire que les aides ont été beaucoup plus importantes", affirme-t-il.

"Adapter les aides à la réouverture"

De nombreux commerces et autres restaurants vont reprendre leur activité mercredi 19 mai. Pour Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Echos, cette période va être un "test complexe pour le gouvernement. C’est presque plus simple quand c’est fermé en réalité puisqu’on fait des aides, on compense les coûts fixes, on essaye de calibrer. Là, il va falloir adapter les aides à la réouverture et il va falloir être à la fois incitatif à la reprise d’activité et puis ne pas couper le robinet trop brutalement."