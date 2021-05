Entreprises : bientôt la fin du télétravail à 100%

Dans le cabinet comptable In Extenso, entreprise d'experts-comptables, les salariés s'activent avant la date limite des déclarations d'impôts. Sur les 500 employés, une centaine seulement travaille à leur bureau. Mais à partir du mercredi 9 juin, ils seront plus nombreux. Chaque entreprise s'organisera comme elle le souhaite. Le retour doit être progressif, sans doute deux jours par semaine dans un premier temps, et moins de réunions à distance.

Une jauge de 50% d'occupation dans les cantines

Certains salariés du cabinet d'experts-comptables n'attendent que ça. "Ça nous manque un peu, le contact avec nos collègues, même si on revient de temps en temps au bureau, mais de se revoir, on va dire en réunion de service globale, ce serait très appréciable", confie l'un d'entre eux. Pour se retrouver à la cantine, la règle sera la même que les restaurants, avec une jauge de 50% d'occupation, et six personnes maximum à table. Les réunions en audio ou en visioconférence restent encore à privilégier, et aucun salarié n'aura le droit de revenir sur site cinq jours par semaine.