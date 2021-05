Éducation : fin progressive de la demi-jauge dans les collèges

Les demi-jauges dans les collèges prendront fin à partir de lundi 31 mai, a annoncé vendredi 28 mai le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. "Je sais que c'était ce que tout le monde demandait, il fallait évidemment que les conditions s'améliorent dans les départements concernés", a-t-il précisé sur Europe 1. Ainsi, ce retour à la normale s'opèrera dans 15 départements, jusqu'ici en demi-jauge.



Un passage en jauge pleine progressif

Dans le collège de la Grange aux Belles, à Paris, la nouvelle réjouit plus ou moins les élèves. "Je suis contente parce qu'on va se retrouver tous ensemble, on va enfin pouvoir travailler nous tous", se réjouit l'un d'entre eux. "Je préfère quand on est en demi-jauge, parce qu'on avance mieux en cours, ça va plus vite, on comprend mieux", déplore quant à elle une collégienne. Pour laisser le temps aux établissements, le passage en jauge pleine sera progressif. Par ailleurs, le protocole de fermeture de classes à l'apparition d'un cas de Covid-19 reste maintenu pour l'instant.