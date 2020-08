Écoles : de nouvelles règles sanitaires à l’approche de la rentrée

Alors que la rentrée approche à grands pas, le précédent protocole sera renforcé. Tous les enseignants devront porter un masque, quelles que soient les circonstances. Il n’y aura plus d’exception, même en maternelle. Dans un collège de Haute-Marne, des élèves sont d’ores et déjà venus réviser avant leur entrée en sixième, et se préparer au dispositif sanitaire. Ils n’ont plus à se déplacer, et ce sont les enseignants qui changent de salle, afin d’éviter les flux d’élèves.

La circulation des élèves inquiète leurs parents

L’habitude du masque est à prendre, puisque tout le monde devra en porter un lors de la rentrée. C’est la principale annonce effectuée par le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer. Si un collégien ou un lycéen se présente sans masque, l’établissement lui en fournira un. Concernant la circulation dans les établissements, les parents d’élèves sont inquiets. "Ce n’est pas tellement quand ils sont assis que ça nous inquiète", décrit l’un d’entre eux.

