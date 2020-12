DIRECT. Covid-19 : 952 décès en 24 heures en Allemagne, un niveau jamais atteint dans le pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres sont contraints de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Au total, 61% de la population anglaise est désormais en zone d'alerte "très élevée", ce qui implique aussi la fermeture des lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées.

: En ce premier jour de confinement renforcé, l'Allemagne annonce avoir enregistré 952 nouveaux décès, un niveau quotidien jamais atteint dans le pays. Près de 28 000 nouvelles infections ont été enregistrées, un niveau proche du pic atteint vendredi dernier (aux alentours de 30 000 cas).

: Outre les magasins "non essentiels", les crèches et les écoles ferment leurs portes en Allemagne. Les bars et les restaurants sont, eux, déjà fermés depuis début novembre, dans le cadre d'un "confinement léger" qui n'a pas suffi à enrayer la diffusion du coronavirus.







: Confrontée à une deuxième vague beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps, l'Allemagne ferme ses commerces jugés "non essentiels" à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 10 janvier. "La période la plus importante de l'année va tourner au fiasco", s'alarme la fédération des commerçants.

: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Quelle stratégie vaccinale en France ? Après un nouveau conseil de défense ce matin, Jean Castex présentera son plan à l'Assemblée nationale à 16h30. Hier, l'Agence européenne des médicaments a ouvert la voie à un possible lancement des vaccinations avant la fin de l'année.







• La cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 personnes accusées d'avoir soutenu les auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Retour sur onze moments marquants d'une audience historique.





• Le parquet de Dijon a annoncé la "reprise" des investigations dans l'affaire du petit Grégory Villemin, mort en 1984 dans les Vosges. L'enquête "avance" pour tenter notamment d'identifier le corbeau auteur de lettres de menaces adressées aux parents.



• Les inégalités se creusent entre les villes et les campagnes en matière d'espérance de vie, selon une étude menée par l'Association des maires ruraux de France et le groupe Macif. En moyenne, les citadins vivent deux ans de plus que les ruraux chez les hommes, et 11 mois chez les femmes.

: Un professeur d'université a organisé un "cours de rue", hier après-midi, à La Roche-sur-Yon (Vendée), pour alerter sur la "profonde détresse psychologique des étudiants" face aux cours entièrement à distance.

: A quelques heures de la présentation de la stratégie vaccinale du gouvernement à l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'exécutif, Gabriel Attal, évoque, sur BFMTV, un objectif d'un million de Français vaccinés en janvier et de 15 millions d'ici la fin du printemps.

: Près d'une personne sur quatre dans le monde n'aura pas accès au vaccin contre le coronavirus avant au moins 2022, selon une étude de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Principale explication : les pays riches, comptant moins de 15% de la population mondiale, ont déjà réservé 51% des doses des vaccins les plus prometteurs.

: Les crédits à la consommation non remboursés pourraient dépasser les 12 milliards d’euros en 2021, selon les estimations de l'UFC-Que choisir. Face à ce risque de surendettement, certains citoyens, qui n'arrivent pas à rembourser leur prêt, ne sont pas toujours informés de leurs droits.

: L'UFC-Que choisir lance une alerte contre la "distribution irresponsable" du crédit à la consommation par les banques en cette période. Avec leurs "publicités pousse-au-crime", celles-ci "semblent bien décidées à tirer profit de la crise", déplore l'association de consommateurs.









: "Quand je le ferai, vous serez prévenus et je le ferai en public."



Le futur président américain fait savoir que son conseiller Anthony Fauci lui a recommandé de se faire vacciner "le plus tôt possible". A 78 ans, il fait partie des personnes à risque.

: Un Britannique de 28 ans qui avait chevauché un jet-ski, traversé une mer déchaînée et marché des heures pour rejoindre sa fiancée sur l'île de Man, vendredi, a été condamné à quatre semaines de prison ferme pour avoir "violé de façon intentionnelle et préméditée" les règles de confinement sur l'île. Plus de détails sur le site de la BBC (article en anglais).

: On débute notre revue de presse matinale avec le sujet le plus discuté en une de vos journaux : la possibilité donnée aux élèves de rester chez eux demain et vendredi pour s'autoconfiner à l'approche des fêtes.













: Les Etats-Unis ont enregistré, hier, un nouveau record de contaminations, avec plus de 248 000 cas recensés en 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées est aussi à un plus haut depuis le début de la pandémie, avec 113 000 patients positifs accueillis.

: Pour certaines PME, l'arrivée prochaine des vaccins en France est l'occasion de réorienter une partie de la production. Dans l'Yonne, l'un des derniers fabricants français de congélateurs, habitué à fournir les restaurants, vise désormais le marché médical.











: Selon Jean-François Delfraissy, "l'arrivée des vaccins n'aura pas d'impact sur le premier trimestre 2021 et très peu sur le deuxième" mais constituera "une solution pour sortir de cette pandémie à l'été ou à l'automne 2021".









(LUDOVIC MARIN / AFP)



: "C'est le dernier effort !"



Dans un entretien au Parisien (article pour les abonnés), l'immunologiste appelle les Français à rester "extrêmement prudents encore trois à six mois", le temps qu'arrivent des vaccins, de nouveaux tests et de nouveaux traitements.



: Voici les titres de ce mercredi 16 décembre :



• Quelle stratégie vaccinale en France ? Après un nouveau conseil de défense ce matin, le Premier ministre, Jean Castex, présentera le plan de l'exécutif, à 16h30, à l'Assemblée nationale, avant un débat sans vote des députés. Le même exercice aura lieu, demain, au Sénat.



• L'Agence européenne des médicaments a annoncé qu'elle se pencherait dès le 21 décembre sur le sort de celui du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des campagnes de vaccination dans l'Union européenne avant la fin de l'année.



• Après trois mois d'audiences intenses mais chaotiques, la cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 soutiens présumés des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.





• Les Françaises, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro grâce à leur victoire contre la Suède (31-25) dans le dernier match du tour principal. Elles affronteront la Croatie dans le dernier carré.