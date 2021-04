Déconfinement : une stratégie en plusieurs étapes

Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les jours à venir sur les réouvertures des terrasses et des lieux culturels. Le déconfinement semble s'annoncer de manière progressive et territorialisée.

La fin de certaines restrictions approche en France. La réouverture des cafés, cinémas et commerces non-essentiels se fera par étapes. Elle sera d'abord progressive dans le temps, comme l'a expliqué Emmanuel Macron, lundi 26 avril, en marge d'un déplacement à Melun (Seine-et-Marne). Le président veut adapter le déconfinement aux territoires. Des jauges moins strictes seront appliquées dans les endroits moins touchés et plus strictes dans les territoires plus touchés. Quinze jours ou un mois plus tard, possible réouverture des salles en intérieurs mais dans les départements où l'épidémie est sous contrôle. À Paris, les restaurateurs comprennent cette approche.

Emmanuel Macron rendra publiques les modalités dans une dizaine de jours

Le couvre-feu établi à 19 heures pourrait être assoupli à la mi-mai mais pas question de rouvrir les cafés jusque tard les soirs. La date précise de la réouverture des terrasses et des lieux culturels doit encore être tranchée, se fera-t-elle avant ou après le pont de l'Ascension ? Les commerçants aimererait pouvoir anticiper afin de préparer les déplacements des touristes. Le calendrier et les modalités devront être rendus publics par Emmanuel Macron dans les dix prochains jours. Le président ne veut pas rouvrir trop vite afin de ne pas être obligé de refermer après.