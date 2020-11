Déconfinement : une réouverture sous restrictions pour les commerces

L'heure est au soulagement pour les magasins de jouets, de vêtements et les coiffeurs, qui pourront rouvrir dès samedi 28 novembre. Il leur faudra néanmoins se plier à certaines restrictions. Le soir, ils devront fermer à 21 heures au plus tard. La jauge d'occupation, va passer d'une personne pour 4 m² à une personne pour 8 m². Cela signifie qu'il y aura au maximum moitié moins de clients dans les magasins.



Prendre rendez-vous avant de faire ses courses ?

Contraints de faire attendre leurs clients à l'extérieur, certains commerçants craignent une perte de chiffre d'affaires à cause du durcissement de cette jauge. Afin que le flux des clients soit le mieux réparti possible, des enseignes de jouets réfléchissent déjà à un système de prise de rendez-vous. Selon une étude récente, la réouverture des commerces non-essentiels en décembre leur évitera une perte sèche de six milliards d'euros.

