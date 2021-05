Déconfinement : une météo capricieuse pour la réouverture des terrasses le 19 mai ?

Les Français vont pouvoir retourner sur les terrasses des bars et restaurants à partir du mercredi 19 mai. La météo ne s’annonce pas idéale et si cela ne gêne pas certains consommateurs, les restaurateurs sont plus méfiants.

Mercredi 19 mai marquera la prochaine étape du déconfinement opéré en France. Les terrasses des bars et restaurants vont pouvoir rouvrir. Malheureusement, la météo ne devrait pas être au rendez-vous et la pluie pourrait venir gâcher la fête. Alors, après des mois d’attente, les Français vont-ils quand même braver les conditions météorologiques ? "On n’a pas réservé, on a hâte, même avec de la pluie, on sera là", avance une femme jeune. "On s’en fout", s’amuse un homme, suppléé par un autre témoin : "Ça fait sept mois, ce n’est que de l’eau."





40% des professionnels du secteur ont une terrasse



D’autres consommateurs se montrent plus réticents alors que la météo ne devrait donc pas s’améliorer d’ici ces réouvertures. "Il fera très beau jeudi, mais mercredi, franchement, il va y avoir des averses. Dans l’ensemble, c’est un temps de mars en plein milieu du mois de mai", analyse Fabienne Amiach, présentatrice météo de France Télévisions. Seuls les établissements disposant d’une terrasse pourront ouvrir, ce qui représente environ 40% du total. "On vous ouvre que les terrasses, donc les clients pendant un orage, ils partent avec leur plat ? C’est ubuesque", s’alarme Danièle Chavant, gérante du restaurant Le Chavant, à Grenoble (Isère).