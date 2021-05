Déconfinement : un grand concert test avec Indochine à l'AccorHotels Arena

Une expérience scientifique grandeur nature aura lieu samedi 29 mai à l'AccorHotels Arena de Paris : 5 000 volontaires viendront écouter le groupe Indochine pour déterminer quel et le meilleur protocole sanitaire avant la reprise des spectacles à grande ampleur.

Revenir dans un concert, chanter et danser, comme à Barcelone en Espagne, en avril dernier, ce sera possible en France samedi 29 mai avec le groupe Indochine. Mercredi 26 mai, les fans qui veulent assister au concert subissent un test PCR sur le lieu même de l'évènement, à l'AccorHotels Arena de Paris. "C'est un moyen amusant, pour nous les jeunes, de participer à cette fin de crise sanitaire", explique une jeune femme.



Deux tests à sept jours d'intervalle

L'opération dure trois jours, soit le temps nécessaire de s'assurer que tous les volontaires soient négatifs. L'étape suivante est le concert samedi 29 mai, avec 5 000 spectateurs debout, sans distanciation sociale, avec des caméras de surveillance pour vérifier que tout le monde est bien masqué. Les spectateurs subiront un test salivaire le jour J, et un autre test sept jours plus tard. 2 500 personnes supplémentaires constitueront un groupe témoin et regarderont l'évènement chez elles.