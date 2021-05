Déconfinement : un goût de liberté avec la levée de la limite des 10 km

Au Grau-du-Roi (Gard), il flotte comme envie de partir au large : la ville recommence à prendre la pose pour les touristes qui viennent d'au-delà de la limite des 10 km. "On a besoin de soleil aussi, parce qu'on était confiné, donc ça fait plaisir", se ravit une promeneuse. "On en avait ras la casquette", plaisante un retraité. "Vous savez, quand on a un certain âge et qu'on est confiné... 10 km de chez soi, on ne peut pas voir ses petits-enfants, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça !"

La fin des autorisations de déplacement

Les autorisations de sortie sont tombées aux oubliettes. Pour une journée à la plage, une famille n'a pas hésité à faire une heure de route. Les commerçants attendaient avec impatience que les quais raisonnent à nouveau, avec les accents d'autres villes. Un charcutier a vu son chiffre d'affaires divisé par 10, avec les seuls clients du coin. Dans un hôtel de la ville, le téléphone sonne à nouveau, avec près de 100 appels par jour. Le planning des week-end de mai est déjà presque complet.