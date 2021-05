Déconfinement : un air de liberté depuis la levée des restrictions de déplacement

Le déconfinement a été amorcé, lundi 3 mai, avec la levée des restrictions de déplacement et le retour en classe des collégiens et lycéens.

Lundi 3 mai, jour de la levée des restrictions de déplacement, il flottait un air de liberté en France. Les voyageurs ont fait leur retour dans les gares. Trois jeunes filles s'apprêtaient à partir pendant deux semaines en randonnée dans les Cévennes : elles se réjouissaient de cette aventure et de se sentir "libres". La SNCF devrait ajouter des offres de trains petit à petit, jusqu'à une capacité maximum lors des ponts de mai. C'est aussi une renaissance pour les Français qui vivent près de la mer, et peuvent de nouveau en profiter sans attestation.

Un soulagement pour les lycéens

Lundi, c'était aussi la rentrée pour les collégiens et lycéens. Les lycéens, qui préparent le baccalauréat, sont soulagés de retrouver leur professeur, même en demi-jauge. "C'est vrai que des fois, à la maison, on n'a pas forcément la motivation, ni même l'envie, c'est beaucoup plus compliqué", explique un élève. Prochaine étape du déconfinement le 19 mai, avec l'ouverture des terrasses et le couvre-feu repoussé à 21 heures.