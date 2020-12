Déconfinement : sept Français sur dix sont prêts à respecter le couvre-feu du 31 décembre, selon un sondage

Les moins de 35 ans sont les moins enclins à accepter ces mesures sanitaires. A l'opposé, les 65 ans et plus, catégorie de la population la plus vulnérable, sont 76% à accepter les restrictions pour la Saint-Sylvestre.

Passer le réveillon seul à la maison ? Près de sept Français sur dix (69%) se disent prêts à respecter le couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre, selon un sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio publié vendredi 11 décembre.

Selon cette enquête, qui a été réalisée avant les annonces de Jean Castex sur le déconfinement jeudi, 37% des personnes interrogées se disent certaines de le respecter, et 32% estiment qu'elles le respecteront "probablement". Sur les trois Français sur dix indiquant qu'ils n'accepteront pas la consigne du gouvernement, la moitié se dit certaine de ne pas le respecter, l'autre moitié évoquant un probable non-respect.

Enquête réalisée du 9 au 10 décembre sur un échantillon de 1 021 personnes représentatif de la population française.