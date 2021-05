Déconfinement : réouverture imminente des terrasses, mais avec une jauge contraignante

Bien situé sur le Vieux-Port de Menton (Alpes-Maritimes), ils ont créé leur restaurant pendant la pandémie de Covid-19. Malgré la jauge des 50%, Anaïs et Vincent Ghiglione pensent pouvoir accueillir tous leurs clients grâce sur leur grand espace extérieur. "Il n'y a pas de couverts à l'intérieur du restaurant. Nous avons une pergola bioclimatique qui s'ouvre entièrement qui est considérée comme une terrasse, plus la même capacité à l'extérieur, donc on ne devrait pas être pénalisés à la réouverture", explique la restauratrice Anaïs Ghiglione.

Le bon vouloir de la météo

Mais s'il y a les chanceux, il y a aussi les plus prudents. Dans les Flandres, un restaurateur a agrandi sa terrasse et respectera la jauge de 50% de ses clients habituels, mais l'affluence dépendra de la météo. Et ici, forcement, on craint un peu les précipitations qui pourraient tout gâcher. Même inquiétude dans les Vosges pour un restaurateur qui a finalement décidé qu'il ne rouvrirait pas tout de suite.