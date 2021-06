Déconfinement : qu'est-ce qui change mercredi 9 juin ?

De nombreux lieux accueillant du public rouvrent mercredi 9 juin. Les plus matinaux pourront retrouver les salles de sport dès 6h du matin. "On a déjà prévu avec des collègues de faire une séance demain", nous explique un sportif amateur. Les mesures sont strictes : jauge à 50%, aération toutes les 15 minutes, distance de 2 mètres entre chaque sportif. Il ne sera pas obligé de porter le masque pendant l'effort.

Après l'effort, le réconfort. Il sera possible à partir de mercredi 9 juin de déjeuner au restaurant, en salle, et non plus seulement en extérieur. La jauge est fixée à 50 %, avec un maximum de six personnes par table. Un carnet de rappel papier ou numérique sera distribué aux clients afin de les prévenir au cas où un cas de Covid serait détecté pendant leur présence.



Couvre-feu repoussé à 23h

Beaucoup de nouveautés côté loisirs également. Les parcs d'attractions rouvrent, avec une jauge maximale de 5 000 personnes et un protocole sanitaire strict. Il faudra garder le masque pendant l'attraction, se désinfecter les mains à l'entrée du manège et rester assis avec les personnes de son groupe.

Vous pourrez finir en beauté la journée en allant au théâtre ou au cinéma, où la jauge passera à 65 %. Le couvre-feu, lui, est repoussé de 21 heures à 23 heures. Un retour à une vie presque normale.