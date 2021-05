Déconfinement : "Pour nous, ça ne change rien", déplore une guide-conférencière

"On sait qu'on n'aura pas de touristes à Paris ou très peu", se désole Sophie Bigogne, secrétaire du syndicat professionnel des guides-interprètes conférenciers (SGPIC).

"Certes, mes collègues vont s'empresser d'aller de nouveau déambuler dans les musées" qui rouvrent leurs portes mercredi 19 mai, "mais pour nous, ça ne change rien", déplore sur franceinfo la secrétaire du syndicat professionnel des guides-interprètes conférenciers (SGPIC). Selon Sophie Bigogne, les touristes "ne vont pas revenir dans la capitale". Elle rappelle également que sa profession fait partie de celles "qui n'ont rien reçu de l'État."

>> Suivez la journée de réouverture dans notre direct

franceinfo : ce n'est pas tout à fait le grand jour pour vous ?

Sophie Bigogne : Pas vraiment, non. Certes, mes collègues vont s'empresser d'aller de nouveau déambuler dans les musées, les châteaux, et dans tous les monuments qui étaient fermés, mais pour nous ça ne change rien. On sait qu'on n'aura pas de touristes à Paris ou très peu. Après ces longs mois, les Français ne vont pas revenir dans la capitale. Encore moins les touristes étrangers.

Ne travaillez-vous pas en ce moment ?

Non, mon dernier jour de guidage remonte au 13 mars 2020. Nous avons fait partie des personnes qui n'ont rien reçu de l'État puisque nous travaillons à la mission et que nous n'avons donc pas pu bénéficier du chômage partiel.

"Les guides, qui ont le statut d'autoentrepreneur, ont bénéficié du Fonds de solidarité, mais pas les guides salariés." Sophie Bigogne, secrétaire du syndicat professionnel des guides-interprètes conférenciers (SGPIC) à franceinfo

Avez-vous interpellé l'Etat ?

Nous avons participé au comité filière tourisme mis en place par le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, mais je pense que ça bloquait plus au niveau du ministère du Travail ou de l'Economie. En plus, je suppose qu'on va avoir la double peine avec la réforme de l'assurance chômage qui arrive. On voudrait nous enterrer qu'on ne s'y prendrait pas autrement.