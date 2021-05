Déconfinement : "On voit enfin le bout du tunnel", se réjouissent les organisateurs de salons

Après l'annonce du calendrier de l'allègement des restrictions en France, les professionnels du secteur de l'événementiel mettent les bouchées doubles pour que les salons et foires soient prêts en temps et en heure.

L'horizon de Florence de la Moureyre s'éclaircit enfin. Quasiment à l’arrêt depuis un an, les foires et salons vont pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 9 juin, avec une jauge de 5 000 personnes maximum et l'obligation du pass sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. Quand la patronne d'Expo Salons, en charge de l’organisation de plusieurs foires et salons, a appris la nouvelle, elle a ressenti "une grande joie". "Effectivement, ça fait un an qu'on est sans travail, sans perspectives, donc je suis très, très joyeuse, j'ai même fêté ça, se réjouit-elle. Enfin, on voit le bout du tunnel et on peut ouvrir notre salon, enfin !"

Organiser un salon en deux mois

Florence et son équipe organisent le salon Paris Animal Show, dédié aux animaux de compagnie, du 25 au 27 juin à Paris. L'événement approche, alors il n'y a plus une minute à perdre. "Il y a beaucoup de choses à faire, reconnaît-elle. C'est un salon sur 10 000 m², il y a beaucoup de commandes à passer, beaucoup d'engagements financiers, mais aussi en premier lieu, il faut compléter le salon, donc il reste des stands à vendre. Le but du jeu, c'est de convaincre tous nos exposants qui sont en général très fidèles de passer à la vitesse supérieure et de les faire signer."

"On organise un salon sur un an en moyenne, là on a deux mois pour le faire donc on est sur les starting blocks, on va travailler deux fois plus, peut-être jour et nuit s'il le faut, et tous les week-ends." Florence de la Moureyre, directrice de salon à franceinfo

Dans cette période d'incertitude, certains exposants sont un peu frileux. Opération séduction avec Marine Gatto, commerciale chez Expo Salons, qui tente de convaincre des futurs exposants. "On a aussi un hall qui est vraiment super bien localisé, dès l'entrée, on ne voit que ça. On a pas mal d'avantages", assure-t-elle à Thomas, producteur de foin pour les lapins qui vient de lancer sa marque, Cœur de prés. Pour lui, les salons sont capitaux : "Pour se faire connaître, c'est quand même un avantage, ça permet de toucher à la fois des particuliers et des professionnels. C'est un bon support pour nous."

Une rentabilité assurée ?

Reste une question pour les organisateurs : avec une jauge de 5 000 personnes par jour, est-ce que cela reste rentable ? "Si on y va, c'est qu'on a calculé que c'était rentable sinon on aurait annulé de notre plein gré", affirme Florence de la Moureyre.

La directrice de salon assure que toutes les personnes présentes sur le salon auront un pass sanitaire. "Tout le monde est rassuré pour la santé de chacun, ça, c'est très important, garantit-elle. Tous les feux verts sont là pour nous." Un feu vert après une année noire où le chiffre d'affaires du secteur de l'événementiel a chuté de 80%.