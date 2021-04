Déconfinement : les terrasses des bars et restaurants rouvriront le 19 mai

Cela fait déjà six mois que les restaurateurs ont dû fermer. Ils pourront enfin rouvrir leurs terrasses le 19 mai prochain puis rouvrir leurs salles le 9 juin.

Jeudi 29 mai, la date de réouverture des terrasses des restaurants a été annoncée : le 19 mai. Dans un premier temps, seules les terrasses seront ouvertes avec au maximum six personnes par table. Mais les bars et restaurants vont-ils vraiment rouvrir le 19 mai ?



Un restaurateur hésite à rouvrir à cause du couvre-feu

Nicolas El Hakim, un restaurateur parisien, hésite, car avec le couvre-feu à 21 heures jusqu’au 9 juin, le service du soir, qui représente 70 % de son chiffre d’affaires, s’annonce incertain. “En octobre dernier, quand on avait eu ce fameux couvre-feu à 21 heures, très honnêtement, je faisais entre une et deux tables par soir. À défaut d’en faire une vingtaine normalement dans le courant de la semaine”, explique-t-il. À Strasbourg, dans le Bas-Rhin, un restaurateur compte sur son immense terrasse, la plus grande de la ville, pour accueillir des clients.