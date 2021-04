Déconfinement : les restaurateurs et cafetiers impatients d'ouvrir leurs terrasses

À l'arrêt depuis plus de six mois, un restaurateur de Montpellier (Hérault), s'active, dans la matinée du jeudi 22 avril. "On en a profité pour tout enlever, nettoyer les frigos, reremplir le stock pour la réouverture", détaille ce dernier. Tout doit être parfait pour la mi-mai. "On en a marre, depuis novembre d'être chez nous, poursuit-il. Il faut qu'on reprenne l'activité, quoi."

Profiter de l'Ascension

Les professionnels de la restauration attendaient les annonces depuis des semaines. Ils aimeraient à présent avoir plus de précision. Ouvrir le 13 mai, lors du pont de l'Ascension, changerait la donne. "On espère que ce sera le 13 mai. Vous avez beaucoup de gens qui partent pour le week-end, qui vont se déplacer, donc c'est une plage horaire où on va avoir beaucoup plus de monde, du matin jusqu'au soir", explique un cafetier.

L'Ascension marque en effet le début de la saison touristique et l'arrivée des vacanciers, qui ne seront plus limités dans leurs déplacements. Dans un restaurant à emporter, la patronne se réjouit d'avance, mais reste méfiante. "Du point de vue de l'épidémie, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rouvrir au moment où il y a un week-end férié?", s'interroge cette dernière. Le chef de l'Etat devrait s'exprimer avant la fin du mois pour préciser le calendrier du déconfinement.