Déconfinement : les piscines débordent d'enthousiasme

Dès 9 heures mercredi 9 juin, les lignes d'eau font le plein. Dans le centre nautique de Schiltigheim (Bas-Rhin), tout le monde est heureux de se retrouver, nageurs et maîtres-nageurs. "Ça fait du bien", exulte une femme. Les cours d'aquagym reprennent après sept mois d'absence. Dans le grand bain, des nourrissons découvrent tout juste les joies de l'eau. Les plus sportifs, eux, enchaînent les longueurs, profitant du calme qui règne encore en cette première matinée d'ouverture.





Un plaisir indéniable

"Retrouver l'eau c'est toujours un plaisir, c'est indéniable, la saison est ouverte", se réjouit un nageur, tout juste après l'effort. À l'accueil, on s'active pour répondre aux questions sur l'ouverture et le protocole. La jauge est, pour l'instant, limitée à 50%. "Pour l'instant, ça démarre en douceur. S'il y a des fortes chaleurs, on sera peut-être amené à avoir plus de monde", explique Éric Becht, chef d'équipe du centre nautique de Schiltigheim. Tous les baigneurs devraient pouvoir accéder sans difficulté au bassin pour cette première journée d'ouverture.