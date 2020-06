Déconfinement : les frontières italiennes sont à nouveau ouvertes

L'aéroport de Fiumicino, à Rome en Italie, retrouve peu à peu son ambiance d'avant le confinement. Bagages, gens pressés... depuis ce mercredi 3 juin, l’Italie a rouvert ses frontières et les passagers arrivent de New-York ou encore de Paris. Certains travaillent, d’autres rejoignent leur famille.

Les touristes tardent encore

Les touristes sont encore rares à la frontière terrestre entre l’Italie et la France. Un peu d’énervement ce mercredi 3 juin, avec des automobilistes pressés de passer en Italie, notamment pour acheter des cigarettes moitié moins chères qu’en France. Là aussi, les touristes se comptent sur les doigts de la main. Pour cette automobiliste, la prudence est de mise : "Pour les restaurants on va attendre un petit peu (…) parce qu’au niveau des précautions on ne sait pas encore bien comment faire".





Le JT

