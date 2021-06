Déconfinement : les Français profitent au maximum du couvre-feu à 23 heures

À Bordeaux (Gironde), Strasbourg (Bas-Rhin), ou Cannes (Alpes-Maritimes), partout en France se répétait la même fête, car, mercredi 9 juin au soir, c’était la permission jusqu’à 23 heures. "On profite tous ensemble, on partage des bons moments et on est tous heureux d’être là", confie un jeune homme à Cannes. Pour d’autres la soirée se passe dans une ambiance plus tamisée, comme dans ce restaurant étoile de Bordeaux. Ce couple attendait avec impatience la réouverture des salles de restaurant.

La police veille au grain

"C’est un cadeau de Noël de nos enfants, cela fait six mois que l’on en rêve, c’est bien", confie une femme. Grâce à l’espacement entre les tables, la jauge de 50% n’est pas obligatoire dans cet établissement. À Paris, les nuits commencent aussi à reprendre vie. Mais attention, à 23 heures c’est la fin des festivités et les forces de police veillent au grain. Prochaine échéance le 30 juin avec la fin du couvre-feu et la fin des jauges si la situation sanitaire le permet.