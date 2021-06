Déconfinement : les Français en pleine fièvre acheteuse

Dans une boutique d'Arras (Pas-de-Calais), des clients sont pressés de sortir leur carte bancaire, et ce pour tous types d'achats. Un couple s'empresse d'acheter chaussettes, chemises et autres accessoires, comme un besoin de compenser. Une tendance enregistrée par Rudy Vermesse, gérant, qui a enregistré 30 % de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'an dernier, et même par rapport à 2019. "Il y a de la consommation plaisir, et puis il y a la consommation parce que l'usager en a besoin", explique-t-il.

Une consommation parfois doublée

Le prix du panier moyen a presque doublé. Une frénésie de consommation amorcée dès le 19 mai, qui a touché tous les secteurs : habillement, bijouterie, et même équipements de la maison. "Des reports d'achats se sont faits naturellement, les gens nous ont fait confiance, ils n'ont pas craqué à commander par internet", explique Thomas Beaucourt, directeur de magasin, et vice-président de l'association des commerçants. Le retour de la consommation devrait se prolonger avec les beaux jours.