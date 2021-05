Déconfinement : les forains dans l'incompréhension à l'approche de la reprise

L'heure n'est pas vraiment à la fête dans les parcs forains. Tous les manèges de Bruno Proost sont à l'arrêt depuis huit mois. Son parc pourra accueillir du public à partir du 19 mai, mais sans les manèges. Incompréhensible pour ce dernier, qui ouvrira uniquement ses attractions à partir du 9 juin. Malgré les aides, Bruno Proost est inquiet pour l'avenir. "On a déjà loupé une grosse partie de la saison, où on fait déjà à peu près 50 % de notre chiffre d'affaires, explique le forain. Donc plus on attend, plus on a peur, parce qu'on sait très bien que justement notre saison ne dure pas jusqu'en janvier en février."

Une jauge difficile à accepter

Les forains ambulants partagent ses craintes. Dans les Hauts-de-France, Xavier Saguet ne sait pas encore quand il reprendra la route. Les fêtes foraines devraient être autorisées le 9 juin, mais avec une jauge de 4 mètres carrés par client. "Il n'y a pas de raison que ce soit plus sévère sur une fête foraine qui se drogue sur le domaine public que pour un centre-ville, qui est aussi sur le domaine public", estime ce dernier. Les forains attendent plus de précisions sur les conditions de réouverture.